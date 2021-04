Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Fahrverbot unter zahlreichen Verstößen nach Geschwindigkeitsmessung

Neundorf (Bad Lobenstein) (ots)

Auch in Neundorf (Bad Lobenstein) wurde am Mittwoch eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr passierten 50 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Neundorf bei Bad Lobenstein in Fahrtrichtung Nordhalben. Bei erlaubten 30 km/h stellten die Beamten 24 Geschwindigkeitsverstöße fest, wonach 23 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld rechnen müssen. Einen Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld mit Fahrverbot, der PKW wurde mit 65 km/h gemessen.

