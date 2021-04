Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung nach Bürgerbeschwerden - zwei Fahrverbote

Zollgrün (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden über Geschwindigkeitsverstöße in Zollgrün wurde am Mittwoch eine Geschwindigkeitsüberwachung durch Beamte der LPI Saalfeld durchgeführt. Von 15:00 Uhr bis gegen 19:30 Uhr passierten 304 Fahrzeuge die Messörtlichkeit der Landesstraße 3002 in Zollgrün in Fahrtrichtung Gefell. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für KFZ (30 km/h für KFZ über 3,5t) wurden 27 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 20 Fällen kam es zur Erhebung eines Verwarngeldes, sieben Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen- wovon auf zwei von ihnen ein Fahrverbot zukommt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 70 km/h, festgestellt bei einem Sattelzug.

