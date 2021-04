Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag verletzte sich eine Fahrzeugführerin bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall leicht. Die 24-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 85 von Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt, als sie am Abzweig Schwarza beim Abbiegevorgang auf die B 88 in Richtung Bad Blankenburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stieß in der weiteren Folge mit einer Ampelanlage zusammen, die 24-Jährige klagte über leichte Verletzungen. Gegen 15:30 Uhr wurde die Fahrbahn nach Beendigung der Unfallaufnahme sowie Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fiats wieder vollständig frei gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell