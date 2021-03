Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsdurchsuchung nach verbotenen Gegenständen

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 31.03.2021 begann kurz nach 07:00 Uhr eine Wohnungsdurchsuchung im Ortsteil Weitisberga. Vorausgegangen war eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, dass sich im Haus einer 49-jährigen Frau strafrechtlich relevante Gegenstände befinden sollen. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens wurden auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses die Räumlichkeiten durchsucht, um be- und auch entlastende Beweise zu sichern. Da Hinweise vorlagen, dass Hunde auf dem Grundstück gehalten werden, wurde auf die Fachkenntnis eines Diensthundesführers vor Ort zurückgegriffen. Die sichtlich überraschte Frau verhielt sich totz des frühen Besuches mehrerer Beamter sehr kooperativ. So konnte der Einsatz nach ca. einer Stunde beendet werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden keine Strafrechtsnormen durch die Frau verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell