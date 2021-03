Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Triptis (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Triptis zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 35-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Geraer Straße in Triptis und beabsichtigte, nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer eine entgegenkommende, 59-jährige VW-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die 59-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

