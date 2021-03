Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Markt in Saalfeld. Wie sich herausstellte, kam es zwischen insgesamt sieben jungen Männern aus unklarer Ursache zu einer verbalen Streitigkeit, woraufhin ein 22-Jähriger (afghanisch) einen 32-Jährigen (deutsch) mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass der 32-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der zunächst Geschädigte erwiderte den Angriff und schlug dem 22-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die zwei beteiligten, ausländischen Personen (afghanisch) bereits in Richtung Obere Straße entfernt, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die fünf weiteren Personen (deutsch) wurden ebenfalls befragt, es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung gegen die beiden Kontrahenten erstattet. Keine der beiden Personen wurde schwerwiegend verletzt, die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der folgenden Ermittlungen.

