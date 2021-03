Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

B 85/ Geitersdorf (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 26.03.2021, kam es gegen 06:30 Uhr auf der Bundesstraße 85 auf Höhe des Abzweiges Geitersdorf zu einem waghalsigen Überholmanöver, sodass die ermittelnden Beamten nun Zeugen und den beschuldigten, flüchtigen Verkehrsteilnehmer suchen. Der Geschädigte befuhr zur besagten Zeit mit seinem Opel Astra die Bundesstraße von Rudolstadt kommend in Richtung Teichröda. Kurz nach Passieren des Abzweigs Geitersdorf näherte sich von hinten ein unbekanntes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. In einer Linkskurve überholte der Unbekannte den Geschädigten trotz Sperrlinie und Gegenverkehr, sodass es beinahe zum Unfall kam. Sowohl der Fahrzeugführer des Gegenverkehrs als auch der Geschädigte mussten Brems-bzw. Ausweichmanöver einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden; der Überholende flüchtete. Gesucht werden Zeugen aus dem Gegenverkehr sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines grauen VW-Passat mit Apolda-Kreiskennung. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

