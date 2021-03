Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschädigungen nach Brand in Gartenanlage

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkten Anwohner einen Feuerschein im Bereich einer Gartenanlage in der Nähe des Saalfelder Freibades und informierten Polizei und Feuerwehr. Es stellte sich heraus, dass aus unbekannter Ursache ein Brand in der Laubenkolonie "Rotstern-Gärten" in einem Geräteschuppen unweit eines Komposthaufens ausbrach. Von weiteren Gärten wurden die Zäune und Umfriedungen durch das Feuer angegriffen, die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht genau beziffert werden. Nach etwa 1,5 Stunden waren die Lösch- und Einsatzmaßnahmen gegen 04 Uhr in den Gärten beendet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell