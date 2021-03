Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Schockanrufen im Zusammenhang mit angeblichen Unglücksfällen- Betrug!

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt/ Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende meldeten sich mehrere besorgte Bürger bei den zuständigen Polizeidienststellen und berichteten von sogenannten, betrügerischen Schockanrufen. In mehreren Fällen waren, bevorzugt ältere Personen, telefonisch kontaktiert worden. Die unbekannten Anrufer schilderten dann Unglücksfälle, wie beispielsweise tödliche Verkehrsunfälle von -oder verursacht durch- vermeintliche Angehörige der Angerufenen, und forderten zur Abwendung der Strafe Bargeld-Beträge zwischen 50.000 - 75.000 Euro. In allen der LPI Saalfeld bekannt gewordenen Fällen kam es glücklicherweise nicht zum Vermögensschaden, da die Angerufenen jeweils geistesgegenwärtig reagiert und ihre "wahren" Angehörigen telefonisch kontaktiert hatten, sodass sich herausstellte, dass die Schockanrufe in betrügerischer Absicht durch Unbekannte geschahen. Bei unklaren Anrufen wird geraten, sich dringend an Bekannte oder Familienangehörige sowie die zuständige Polizeidienststelle zu wenden - kein realer Polizeibeamter würde derartige Anrufe tätigen und Geld als "Ausgleichszahlung" nach Unglücksfällen verlangen!

