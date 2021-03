Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am 26.03.2021, gegen 21:30 Uhr stellten die Beamten in der Schulstraße in Neuhaus-Schierschnitz einen VW fest und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Auf Nachfragen gab der 57-jährige Herr an, zwei Bier getrunken zu haben. Dies überprüften die Beamten, doch der Atemalkoholwert ergab 1,34 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Den Führerschein nahmen die Beamten an sich. Ein Gutachten wird Aufschluss bringen. Dem Herrn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

