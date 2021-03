Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frankenblick - alkoholisiert mit Fahrrad auf Bundesstraße unterwegs

Frankenblick (ots)

Am Samstag um 22.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher in Schlangenlinien auf der B89 von Effelder in Richtung Mengersgereuth-Hämmern unterwegs war. Der Radfahrer wurde gestoppt und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der hierbei erfolgte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

