Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Gartenhäuser

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Rudolstädter Gartenanlage Unterm Hain ein und durchwühlten diese. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird auf 2400 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell