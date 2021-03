Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Saalfeld (ots)

Am Freitagfrüh wurde mitgeteilt, dass die Tür von einem Anbau am Gorndorfer Gymnasium über Nacht beschmiert wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits in der Vornacht Schmierereien angebracht wurden. Hinweise zu den Täter nimmt die Polizei entgegen.

