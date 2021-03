Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch

Rudolstadt-Schwarza (ots)

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gebäude der AWO in der Friedrich-Fröbel-Straße ein und entwendeten unter anderem einen Tresor, einen Beamer sowie mehrere Laptops. Zur Höhe des Beuteschadens können noch keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kripo Saalfeld mitzuteilen.

