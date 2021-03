Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/ Geschädigte nach Hehlerei gesucht

Pößneck/ Landkreis Saale-Orla (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der PI Saale-Orla Zeugen bzw. eine/n Geschädigte/n zu einer Hehlerei eines Fahrrads. Bereits vor etwa 1,5 Wochen wurde ein Fahrradfahrer in Pößneck kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes wurde festgestellt, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Bei der Fahndungs-Überprüfung des mitgeführten Fahrrads bemerkten die Beamten außerdem, dass die Seriennummer aus dem Fahrradrahmen entfernt wurde. Der 35-jährige Pößnecker ohne festen Wohnsitz gab auf Nachfrage an, das Fahrrad von einem Bekannten abgekauft zu haben. Einen Kaufnachweis konnte der Mann nicht vorlegen, ebenfalls hatte er keine Erklärung für die entfernte Seriennummer. Aufgrund dessen besteht der Verdacht der Hehlerei. Es werden daher Zeugen bzw. der/ die Geschädigte des betroffenen, sichergestellten Fahrrads gesucht. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant mir roten Elementen. Zudem ist das Fahrrad mit einem Aufkleber eines Fahrradgeschäfts sowie weiteren Stickern versehen. Weitere Details können gegenwärtig nicht bekannt gegeben werden, mehrere Fotos vom Fahrrad befinden sich als Anhang an der Pressemeldung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

