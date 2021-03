Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellungen bei Verkehrskontrollen

Gertewitz/ Schleiz (ots)

Ein 19-jähriger Mopedfahrer wurde am Donnerstagnachmittag in Gertewitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann sein Moped ohne den nötigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führte. Zudem wurde das Moped aufgrund baulicher Veränderungen sichergestellt. Des Weiteren wurde ein 42-jähriger VW-Fahrer in den Abendstunden in Schleiz kontrolliert. Da die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen, erfolgte eine entsprechende Messung- der freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dies bestätigte eine geeichte, gerichtsverwertbare Messung auf der Dienstelle, sodass sich der 42-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille-Grenze) verantworten muss. Beiden Personen wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt.

