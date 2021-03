Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Saalfeld (ots)

Während mehrerer Verkehrskontrollen in Saalfeld wurden verschiedene Verstöße im Laufe des gestrigen Donnerstags festgestellt. Bei der Verkehrskontrolle eines Mopedfahrers am frühen Abend in der Geraer Straße in Gorndorf bemerkten die Beamten, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde in der Stauffenbergstraße eine junge Frau mit einem E-Scooter fahrend festgestellt. Da das Gefährt kein gültiges Versicherungskennzeichen aufwies muss die 21-Jährige sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Schließlich wurde kurze Zeit später in der Stauffenbergstraße noch ein, zunächst flüchtiger, Moped-Fahrer gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,1 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgte. Allen drei Personen wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt.

