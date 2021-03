Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Explosion von unbekannter Sprengvorrichtung gesucht

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.-25.03.2021) kam es in Sonneberg zu einer unklaren Sprengstoffexplosion. Ein oder mehrere Täter deponierten eine unbekannte Sprengvorrichtung unter einem, auf einer Parkfläche abgestellten, PKW Opel. Das Fahrzeug, an welchem Totalschaden entstand, war in einem Wohngebiet in der Feldstraße in Sonneberg abgestellt und in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, vermutlich zwischen 22:00 bis 01:30 Uhr, angegriffen worden. Durch die Detonation wurde das Fahrzeug insgesamt stark beschädigt. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion geführt. Zur weiteren Untersuchung und Spurensuche wurde das Fahrzeug in eine Werkstatt abgeschleppt. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Einsatzortes geben können, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter 03672-417 1464 zu wenden. Aus ermittlungstaktischen Gründen können gegenwärtig keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

