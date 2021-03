Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Brand stellt sich als Brandstiftung heraus- Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde über einen Fahrzeugbrand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt/ Schwarza berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4873033). Im Rahmen der Untersuchung des Brandursachenermittlers der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld haben sich Hinweise auf strafbares Handeln ergeben, sodass gegenwärtig aufgrund des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt wird. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu verdächtigen Personen in der Breitscheidstraße (etwa Höhe Nr. 148) machen können- vermutlich entstand der Brand gegen 0 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen Fiat Ducato in weiß, welcher auf einem Parkplatz am Tatort stand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen. Aufgrund laufender Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben zu Hintergründen und Umständen gemacht werden.

