Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufgrund reichlicher Alkoholisierung in Schlangenlinien gefahren

Lauscha (ots)

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr fiel den Beamten in der Köppleinstraße ein Pkw Golf durch eine auffällige Fahrweise auf. Das Fahrzeug befuhr die gesamte Fahrbahn bis über die Gegenfahrbahn in Schlangenlinien. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde schnell die Ursache bekannt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 42-jährigen Fahrerin ergab schließlich einen Wert von 1,76 Promille, so dass vor Ort der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

