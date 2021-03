Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Frankenblick/Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Auf dem Parkplatz des tegut-Marktes wurde am gestrigen Mittwochmorgen in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:35 Uhr ein geparkter Pkw Opel durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Opel Sachschaden an der vorderen Stoßstange, am Kotflügel sowie am Scheinwerfer in Höhe von ca. 750 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell