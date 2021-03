Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW brennt vollständig aus

Rudolstadt (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der LPI Saalfeld kurz nach 0 Uhr in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einen Fahrzeugbrand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt/ Schwarza fest. Die sofortig entsandte Feuerwehr begann bereits wenige Minuten später mit dem Ablöschen des in Vollbrand stehenden Fiat Ducato, sodass weder andere Fahrzeuge noch Gebäude durch das Feuer angegriffen wurden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums für den Brandausbruch verantwortlich sein, aktuell liegen keine Hinweise auf strafbare Handlungen oder beteiligte Personen in Brandortnähe vor. Jedoch erfolgt die Prüfung im Detail im Verlauf des heutigen Tages durch den Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann noch keine Aussage getroffen werden.

