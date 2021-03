Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer findet gestohlenes Motorrad wieder

Rudolstadt/Schwarza (ots)

Letzten Freitag stellte ein Mann aus Rudolstadt-Schwarza fest, dass aus seiner Garage zwei Mopeds und ein Motorrad durch unbekannte Täter entwendet wurden. Daraufhin veröffentlichte er einen Aufruf mit Bildern des Motorrads im Internet. Am gestrigen Tag erhielt der Mann daraufhin einen Zeugenhinweis. Nach Prüfung vor Ort stellte sich heraus, dass das gestohlene Motorrad in einem Keller eines Wohnblocks in Rudolstadt stand. Dieses konnte nach erfolgter Spurensicherung durch die Polizei wieder an den Eigentümer herausgegeben werden.

