Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bei Überschlag mit Pkw verletzt

Mellenbach/Neuleibis (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw die Straße aus Mellenbach kommend in Richtung Neuleibis. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung, prallte zurück und überschlug sich. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Seite wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Mann konnte sich selbstständig befreien. Er wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell