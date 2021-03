Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachbar bewirft 24-Jährigen mit Kochtopf und beleidigt Beamte

Sonneberg (ots)

Am Samstagabend wurden Streitigkeiten in der Wiesenstraße in Sonneberg mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte ein 59-jähriger Anwohner nach einem verbalen Streit seinen 24-jährigen Nachbarn mit einem Kochtopf beworfen- durch eine Abwehrbewegung blieb der Geschädigte unverletzt. Es wird wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Mit dem Beschuldigten wurde im Anschluss eine Gefährderansprache durchgeführt- währenddessen beleidigte er die eingesetzten Beamten, sodass den Mann auch noch weitere Strafanzeigen erwarten.

