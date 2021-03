Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden abgemeldeten Trabant - Zeugen gesucht

Hockeroda (ots)

Durch unbekannte Personen wurde zwischen dem 12.03.2021 bis zum Samstagvormittag (21.03.2021) ein amtlich abgemeldeter PKW Trabant Kombi von einem Grundstück in Hockeroda entwendet. Das auffällig gelbe/ beige Fahrzeug war auf dem nicht umfriedeten Grundstück in der Ortsstraße abgestellt - ohne Versicherungsschutz und Kennzeichen. Zeugen, welche Hinweis zum Verbleib des Fahrzeugs oder hinsichtlich verdächtiger Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden. Es wird wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls von KFZ ermittelt.

