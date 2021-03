Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholbeeinfluss

Königsee/ Rudolstadt (ots)

Ergänzend zu zwei Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss (Wöhlsdorf und Kausldorf) vom vergangenen Wochenende wurden zusätzlich zwei folgenlose Fahrten unter Alkohol- bzw. Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Am Samstagnachmittag wurde ein 43-jähriger Nissan-Fahrer in Königsee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest ergab u.a. einen Hinweis auf vergangenen Cannabis-Konsum des Fahrzeugführers. Weiterhin wurde bei der Atemalkoholmessung ein Wert von 1,2 Promille erreicht. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt- er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehrt verantworten. Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend wurde ein 37-Jähriger in den Sonntag- Morgenstunden in Rudolstadt festgestellt. Kurz nach 02 Uhr morgens verlief ein durchgeführter Drogen-Vortest positiv, sodass eine Blutentnahme erfolgte und der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt wurde, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

