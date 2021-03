Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw beim Vorbeifahren aus Personengruppe beschädigt

Crispendorf bei Schleiz (ots)

In der Nacht zu Sonntag fuhr ein Pkw-Fahrer durch Crispendorf. Hier stand eine Gruppe von circa 6 Personen vor einem Grundstück bzw. teilweise auf der Fahrbahn. Weiterhin befand sich in der Nähe ein Kleintransporter, der den Pkw-Fahrer offensichtlich blendete, so dass dieser langsam an der Personengruppe vorbeifahren wollte. Dabei versperrten einige Personen die Weiterfahrt, indem sie sich vor das Auto auf die Fahrbahn stellten. Beim Vorbeifahren trat bzw. schlug ein 29-jähriger Mann gegen die Motorhaube, die Scheiben, sowie die linke Fahrzeugseite und beschädigte so den Pkw. Neben den Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Nötigung wurde in der Folge ebenfalls ein Verstoß gegen die geltenden Infektionschutzbestimmungen aufgenommen.

