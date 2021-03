Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ortsschild entwendet

Löhma bei Schleiz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde das Ortsschild von Löhma, welches sich am Ortsausgang in Richtung Wüstendittersdorf befand, durch den oder die unbekannten Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale- orla@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell