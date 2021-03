Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Postzustellfahrzeug kollidiert

Föritztal (ots)

Ein Postzusteller stellte am Freitag Vormittag sein Fahrzeug in Neuhaus-Schierschnitz, Ortsteil Mark am Straßenrand ab, um Sendungen zuzustellen. Während dessen fuhr ein unbekanntes Fahrzeug am Zustellerfahrzeug vorbei und kollidierte dabei mit dessen Außenspiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

