Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol unterwegs

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am späten Freitag Abend wurde in Neuhaus am Rennweg ein Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein während der Maßnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 21-jährigen Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,6 Promille. Im Weiteren stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

