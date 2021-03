Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert gegen Gartenmauer gefahren

Sonneberg (ots)

Am Samstag kurz nach Mitternacht befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW Golf den Sonneberger Ortsteil Malmerz in Richtung Oberlind. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum sowie ein abgeparktes Fahrzeug, bevor er letztendlich mit einer Gartenmauer kollidierte. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell