Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Spiegelberührung Zeugen gesucht

Kaulsdorf (ots)

Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die B 85 von Kaulsdorf kommend in Richtung Saalfeld. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam dem VW ein Hyundai zur Hälfte auf seiner Fahrbahn entgegen. In der Folge kam es zur Spiegelberührung zwischen den beiden Kraftfahrzeugen, so dass ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 45-jährigen Hyundai-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille, so dass die Polizei weitere Ermittlungen gegen den Hyundai-Fahrer aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, dem zuvor der graue Hyundai i30 aus dem Zulassungsbezirk Nordhausen mit einer auffälligen Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 entgegen.

