Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert in Hecke gefahren

Saalfeld (ots)

Sonntag gegen 04:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer die Straße von Wöhlsdorf kommend in Richtung Bundesstraße 281 und beabsichtigte nach rechts auf diese in Fahrtrichtung Saalfeld aufzufahren. Vermutlich durch unangepasste Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Alkohol stehend fuhr er an der Einmündung gerade über die Bundesstraße hinweg in die angrenzende Böschung. Dort kam das Fahrzeug mit erheblichem Schaden zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest, der durchgeführte Test bestätigte den Verdacht mit 2,28 Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeuglenker eingeleitet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell