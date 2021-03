Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wintereinbruch im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 19.03.2021 kam es im Saale-Orla-Kreis zu starkem Schneefall. Gegen 08:15 Uhr kam eine 49-jährige Opelfahrerin auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr in Mittelpöllnitz gegen eine Hauswand. Weiterhin meldeten LKW-Fahrer im Bereich der B90 von Lobenstein bis Wurzbach Glatteis auf der Fahrbahn. Am Abend geriet gegen 19:45 Uhr eine 18-jährige Opelfahrerin bei Dittersdorf auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. Nicht mal eine Stunde später wurde erneut ein Streifenwagen bei Dittersdorf benötigt. Dort kam ein 25-Jähriger mit seinem Fahrzeug nicht weiter. Er war lediglich mit Sommerreifen unterwegs und musste abgeschleppt werden. Bei allen Unfällen entstand lediglich Blechschaden, verletzt wurde niemand.

