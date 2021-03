Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage- Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum zwischen Anfang März 2021 bis zum gestrigen Donnerstag in eine Garage in der Gerberstraße in Neustadt an der Orla (Höhe DLG-Komplex/ Skaterpark) ein. Durch gewaltsames Öffnen der Garagentür entwendeten der/ die Unbekannten ein grünes Kraftrad MZ mit SOK-Zulassung, mehrere Fahrzeugteile sowie einen großen, roten Stahlschrank. Es entstand Entwendungsschaden von mehreren tausend Euro sowie Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

