Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neue Betrugsmasche aufgetaucht

Saalfeld (ots)

Der Polizei sind in jüngerer Vergangenheit mehrere vergleichbare Fälle einer neuartigen Masche von versuchtem Trickbetrug angezeigt worden. In diesen wurden vornehmlich ältere Personen per Anruf oder auch per schriftlicher Nachricht über einen vergeblichen Zustellversuch einer angeblich bestellten Nachnahmesendung informiert. Gegen Zahlung eines Nachnahmebetrages (meist im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich) könne die Sendung bei einer Postfiliale abgeholt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass deren Inhalt, falls überhaupt vorhanden, nur einen Bruchteil des vorab bezahlten Betrages wert ist. Die Polizei mahnt deshalb zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit bzw. Mißtrauen bei Anrufen und Mitteilungen mit derartigem Inhalt. Prüfen Sie genau, ob Sie tatsächlich Waren zur Bezahlung per Nachnahme bestellt haben ! Im Zweifelsfall verweigern Sie die Annahme und verständigen die Polizei !

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell