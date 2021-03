Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß auf der B90

Bad Lobenstein (ots)

Am 17.03.2021 befuhr gegen 17:15 Uhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw Renault die B90 von Bad Lobenstein kommend in Richtung Wurzbach. Diese wollte folglich nach links in Richtung Helmsgrün abbiegen, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden 40-jährigen Mann mit seinem Opel. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser eingliefert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

