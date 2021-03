Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung in Bankfiliale

Sonneberg (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag wurden durch den oder die unbekannten Täter der Boden im Vorraum einer Bankfililiale in der Bahnhofstraße mit Graffiti (scharze/rote Farbe) besprüht und so ein Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) zu melden.

