Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Diebstour gestört

Saalburg (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden fiel einem aufmerksamen Bewohner in einem Garagenkomplex in Saalburg ein verdächtiger Transporter auf. Als er sich diesem näherte, stieg plötzlich ein sich in der Nähe befindlicher Mann in das Fahrzeug ein und flüchtete. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass zahlreiche Mopeds bzw. Kleinkrafträder aus mehreren Garagen geschoben und offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt wurden. Der Gesamtwert dieser bewegt sich laut Eigentümer im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell