Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen Nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Mittwoch, dem 10.03.2021, kam es zwischen 07:50 Uhr bis 08:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schwarzburger Chaussee/ Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt. Auf dem Parkplatz des Ärztehauses fuhr ein bislang Unbekannter gegen den geparkt abgestellten Opel Corsa des Geschädigten. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Fahrzeugtür sowie am Kotflügel der Beifahrerseite. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell