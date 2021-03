Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abkommen von der Fahrbahn: Eine leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

Am Montagmorgen kam es in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Bert-Brecht-Straße in Richtung Erich-Weinert-Straße. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte schließlich mit einem geparkt abgestellten PKW. Der Verursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell