Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Graffiti-Täter festgestellt: Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag teilten Passanten mit, dass zwei Jugendliche durch die Pestalozzistraße in Saalfeld laufen und verschiedene Gegenstände mit Farbspray besprühen würden. Kurz darauf wurden die beiden, hinreichend polizeibekannten, Männer durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Die beiden Rudolstädter im Alter von 18 und 19 Jahren (deutsch) wurden nach zweifelsfreier Identifizierung durchsucht, wobei mehrere Farbstifte und Sprühdosenkappen mit Farbanhaftungen fest- und sichergestellt wurden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass durch die beiden mindestens zwei Stromkästen in der Pestalozzistraße beschmiert wurden. Bei einem der beiden lieferte ein Drogen-Schnelltest ein positives Ergebnis. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Beschuldigten aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

