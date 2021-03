Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste Frau wohlbehalten wieder angetroffen

Rudolstadt (ots)

Die seit dem 12.03.2021 vermisste 37-Jährgige aus Rudolstadt ist heute (15.03.2021) in den späten Vormittagsstunden wieder wohlbehalten in ihrem Wohnumfeld angetroffen worden. Vielen Dank an die an der Suche beteiligten Personen und für die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.

