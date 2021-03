Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Paketsendungen

Sonneberg (ots)

Am 12.03.2021, 12:15 kam es zum Diebstahl von zwei Paketsendungen aus einem Zustellerfahrzeug des Post- und Kurierdienstes. Die Täter näherten sich dem Fahrzeug in der Rathenaustraße in Sonneberg mit Fahrrädern und entnahmen die Pakete aus dem Fahrzeug. Der Mitarbeiter beobachtete die Handlungen aber konnte die flüchtenden Täter nicht mehr aufhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 03675/8750.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell