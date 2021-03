Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Fahrrades aus Keller

Sonneberg (ots)

In der Zeit von Freitag 15:00 Uhr bis Samstag 15:00 Uhr kam es in der Bernhardstraße in Sonneberg zu einen Fahrraddiebstahl aus einem Kellerabteil. Hierbei brachen bisher unbekannte Täter das Vorhängeschloss des Kellers auf. Anschließend entnahmen sie das Fahrrad und flüchteten mit diesem unerkannt. Die Polizei Sonneberg bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell