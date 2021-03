Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß nach Vorfahrtsfehler

Schmiedefeld (ots)

Am Samstagvormittag kam es zu einem Unfall zwischen 2 Pkws in der Saalfelder Straße in Schmiedefeld. Ein 82-jähriger Mann wollte mit seinem Opel aus Bahnhofstraße kommend nach links auf die Saalfelder Straße auffahren. Hier übersah der Mann die vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin, die von Lichte in Richtung Reichmannsdorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand zudem ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell