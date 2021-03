Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden in der Triptiser Straße an zwei Gebäuden Fensterscheiben eingeworfen. Unbekannte entnahmen hierfür Pflastersteine von einer Baustelle und warfen u.a. eine Fensterscheibe am ehemaligen DISKA-Markt ein. Hinweise zu dem oder den Verursacher/-n nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

