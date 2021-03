Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 81-jähriger Fahrzeugführer auf Abwegen

Harra, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 17:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Information, dass in Harra im Bereich der Baumschule ein Fahrzeug einen Hang hinunter gerutscht ist. Die alarmierte Feuerwehr war schnell zur Stelle und sicherte das Fahrzeug. Wie und warum der 81-jährige Fahrzeugführer mit seinem Opel Corsa den ca. 100 m langen Hang in Richtung Saale hinunter fuhr/rutschte ist nach wie vor unklar. Er verletzte sich hierbei leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell