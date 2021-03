Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am 12.03.2021 gegen 16.30 Uhr wurde in Sonneberg ein 91-jähriger durch einen Unbekannten aufgesucht und ihm Dienstleistungen in Form von Scheren- und Messerschleifen angeboten. Das Angebot des Mannes nahm er an. Die Scheren wurden wieder zurückgebracht und der Unbekannte verließ anschließend die Wohnung. Wenig später bemerkte der Rentner das Fehlen eines nicht geringen Bargeldbetrages. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem etwa 175 cm großen und stämmigen Mann, welcher mit einem dunkelblauen Arbeitsanzug bekleidet war, geben können. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675/8750 erbeten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell